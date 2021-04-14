شؤون الحرمين تغسل صحن المطاف فى خمس دقائق

جدة - نرمين السيد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام فى ثانى أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة، بإنهاء غسل المطاف فى وقت قياسى.





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