بايدن: انسحابنا من أفغانستان سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء

جدة - نرمين السيد - وأفاد بايدن، بحسب "روسيا اليوم"، بأن أسباب بقاء القوات الأمريكية فى أفغانستان أصبحت غير واضحة على نحو متزايد.
وصرح بأن الانسحاب النهائى من أفغانستان ستبدأ اعتبارا من أول مايو، مضيفا أن الولايات المتحدة ستخرج من أفغانستان قبل الذكرى العشرين للهجوم الغادر فى 11 سبتمبر.
ووجه الرئيس الأمريكى رسالة إلى حذر فيها طالبان، حيث قال إن طالبان يجب أن تعرف أنه إذا هاجمت القوات أثناء الانسحاب فسنرد بكل ما أوتينا من قوة.
وأفاد بأنه يجب ألا تستخدم القوات الأمريكية ورقة مساومة بين الأطراف المتحاربة فى دول أخرى.
وشدد فى السياق على أن واشنطن ستواصل العمل لمنع معاودة ظهور الإرهاب.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستركز على التهديدات الإرهابية التى تظهر فى أماكن أخرى إضافة إلى الصين.
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