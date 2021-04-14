عاجل.. قصف صاروخى يستهدف مطار أربيل فى كردستان العراق

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن دوى انفجار سمع فى أربيل عاصمة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن القنصلية الأمريكية أطلق صافرات الإنذار. وأشار المراسل، إلى أن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل الدولى. وصرح المراسل بأن حركة الملاحة الجوية فى مطار أربيل الدولى توقفت، موضحا أن معظم الطرق المؤدية إليه قد إغلاقها. وأكد جهاز مكافحة الإرهاب فى الإقليم كردستان العراق إطلاق صاروخ باتجاه مطار أربيل.

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