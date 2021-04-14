مقتل 8 أشخاص في نيجيرياعلى يد مسلحين  

أكد مسؤولون محليون في نيجيريا أن مسلحين يشتبه بأنهم متشددون هاجموا مدينة داماساك على الحدود في شمال شرق نيجيريا، وقتلوا 8 أشخاص مما دفع المئات للفرار للنيجر المجاورة.

متشددون يقتلون 8 أشخاص في نيجيريامقتل أربعة في هجوم لـ"داعش" استهدف منشآت عدة منظمات إغاثة في نيجيريا

وقال 3 جنود طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن "المتشددين هاجوا داماساك التي تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود مع النيجر مساء أمس الثلاثاء".

من جهته، قال المسؤول في الحكومة المحلية بوبكر مصطفى: "قتل 10 من السكان في هجمات يوم الثلاثاء.. وفر مواطنونا لقرى في النيجر بينما لا يزال البعض محاصرين في الأحراش.. رجال بوكو حرام لا يزالون في داماساك".

بدوره، قال أحد السكان، إن "ثمانية قتلوا وتم دفن جثثهم، لكن جثثا أخرى لم يتم استعادتها بعد بينما أصيب 17 شخصا بجروح خطيرة وفر المئات من البلدة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما تنفذ جماعة "بوكو حرام" المتشددة والجناح المنشق عنها وهو تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا هجمات في مناطق بشمال شرقي نيجيريا.