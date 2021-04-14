تردد قناة الرسالة 2021 الجديد وخطوات استقبال وتشغيل القناة

تردد قناة الرسالة 2021 حيث تعتبر قناة الرسالة من أبرز القنوات الدينية التي تقدم للمشاهدين محتوى ديني الهدف منه نشر الدين الإسلامي على أكمل وجه وتفسير معلومات تخص السيرة النبوية والسنة النبوية وكل قناة تقوم بتحديث التردد الخاص بها من حين إلى آخر لتفادي أي عطل يمكن أن يحدث أثناء البث وسوف نقدم لكم اليوم تردد قناة الرسالة.

الاسم الخاص بالقناة على قائمة القنوات: Al Resalah tv

القمر الصناعي : النايل سات – Nilesat

تردد القناة : 11296

معدل ترميز القناة : 27500

معدل تصحيح الخطأ للقناة : 4/3

جودة البث : SD

الاستقطاب : أفقي (H)

الاسم الخاص بالقناة على قائمة القنوات: Al Resalah tv

القمر الصناعي : عرب سات – Arabsat

تردد القناة : 11843

معدل ترميز القناة : 27500

معدل تصحيح الخطأ للقناة: 4/3

جودة البث: SD

الاستقطاب : أفقي (H)

يتم توصيل الرسيفر بشاشة التليفزيون بشرط أن يكون الرسيفر متصل بطبق خارجي.

يتم تشغيل التليفزيون.

يتم الضغط على زر القائمة (Menu) من خلال ريموت التلفاز.

ثم يتم الضغط على خيارات (Options).

ثم يتم اختيار تثبيت (Installation).

ثم تقوم بالضغط على تثبيت يدوي (Manual Installation).

تظهر قائمة الأقمار (Sat Menu).

يتم اختيار القمر الصناعي سواء النايل سات (Nilesat) أو عرب سات (Arabsat).

إذا كان القمر الصناعي النايل سات يتم إدخال التردد الخاص به (11296) أما إذا كان القمر الصناعي عرب سات يتم إدخال التردد الخاص به (11843).

ثم تقوم باختيار الاستقطاب يكون أفقي (H) سواء كان على النايل سات أو على عرب سات.

يتم إدخال معامل ترميز القناة (27500).

ثم قم بالضغط على زر موافق (Ok).

تردد قناة الرسالة 2021 على النايل ساتتردد قناة الرسالة على العرب ساتكيفية استقبال قناة الرسالة على التلفزيون

الآن يُمكنك بسهولة استقبال تردد قناة الرسالة 2021 الجديد التي تُقدم باقة من البرامج الدينية المميزة والجدير بالذكر هنا مدى أهمية الاهتمام بالقرآن والتفسير والبرامج الدينية في رمضان بدلًا من زحام البرامج التلفزيونية والمسلسلات؛ لذا أنصح بشدة بمتابعة تلك القناة المميزة وما تقدمه من برامج مفيدة، ختامًا تعرفنا على طريقة الحصول على القناة بالخطوات مع التردد الجديد.