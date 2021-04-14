وزارة الدفاع تفتح باب القبول في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة وأشارت اللجنة المركزية في وزارة الدفاع بأن تقديم أوراق ومستندات الالتحاق بالكليات العسكرية سوف يكون عبر الإنترنت والتقديم سيكون على مدار يومين وبعد ذلك يُغلق باب التقديم، وتعتبر الكليات العسكرية حلم كل شاب لما بها من مميزات ومن أجل أن يحمي الشاب وطنه ويرفع ارضه

موعد التقديم على الخدمة العسكرية في وزارة الدفاع

في سياق حول وزارة الدفاع تفتح باب القبول في الكليات العسكرية قامت اللجنة المركزية في وزارة الدفاع بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل خلال العام الدراسي (1442هـ /1443هـ) للأشخاص الخريجين الذي حصلوا على شهادة البكالوريوس من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية منذ بداية يوم الأحد الموافق 20 رمضان 1442هـ.

أما بخصوص الطلاب العسكريين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة/علوم طبيعية منذ بداية يوم الثلاثاء الموافق 20 شوال 1442هـ، وعلى أي طالب لديه رغبة في أن يلتحق بوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية أن يقوم للدخول على الموقع الرسمي للجنة المركزية في قسم القبول الموحد الخاص بالقوات المسلحة.

حتي تقوم بالاطلاع على كافة الشروط الخاصة بالقبول ومجموعة الإرشادات للتسجيل في رابط القبول؛ بالإضافة إلى أن اللجنة المركزية طالبت بأهمية التسجيل عبر موقع النفاذ الوطني حتى يتمكن الطالب من التسجيل.

وزارة الدفاع تفتح باب التسجيل بالكليات العسكرية

أعلنت اللجنة المركزية في وزارة الدفاع حول قبول طلاب الكليات العسكرية وأيضاً قبول طلاب جامعات وزارة الدفاع عن فتح التسجيل والقبول بالكليات العسكرية لخريجين طلاب الثانوية العامة خلال يومين، والتسجيل في الكليات العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع يبدأ في 23 يونيو الموافق يوم الثلاثاء وينتهي التسجيل في 24 يونيو الموافق يوم الأربعاء.

وقامت اللجنة المركزية بالحرص على الترحيب بطلاب الثانوية العامة الخريجين شعبة العلمي وتمنت لهم التوفيق والنجاح فيما هو قادم وساهمت في تقديم دليل من أجل إعطاء بعض التعليمات الضرورية والهامة والتي من الممكن أن يقوم المتقدم بالاحتياج لها حتى يلتحق بالخدمة العسكرية في القوات المسلحة سواء إن كانت تلك المعلومات بشأن القبول أو بعد القبول أو في الالتحاق بالكلية؛ علاوة على ذلك معرفة الإجراءات والشروط والأوراق والمستندات والتعليمات الخاصة بالقبول.

ويتم تقديم نبذة حول الكليات العسكرية وتشمل تلك النبذة تدريبات وبرامج تعليمية وكافة المميزات التي يحصل عليها الطالب خلال التحاقه بالكلية العسكرية وأيضاً مجموعة من النشاطات الهامة سواء كانت رياضية أو ثقافية خلال فترة الدراسة.

الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية

بعدما تحدثنا في الفقرات السابقة حول وزارة الدفاع تفتح باب القبول في الكليات العسكرية دعونا نتحدث في تلك الفقرة عن أهم الكليات العسكرية بالمملكة العربية السعودية:

كلية الملك عبد العزيز الحربية

كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

كلية الملك فيصل الجوية

كلية الملك خالد العسكرية

كلية الملك فيصل الجوية

كلية الملك فهد البحرية

كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

مركز ومدرسة قوة الصواريخ الاستراتيجية

المعهد الملكي الفني للقوات البرية

معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية

معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية

معهد قوات الدفاع الجوي

المعهد الثانوي الصناعي

معهد الدراسات المساحية والجغرافية

معهد اللغات العسكري

شروط التقديم في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية

قامت وزارة الدفاع السعودي بإعلان عن بدء التقديم في الكليات العسكرية منذ يومين وقامت بتحديد موعد تقديم الاستمارات الخاصة بالالتحاق بالكليات العسكرية وأشارت إلى أن التقديم سوف يكون إلكتروني من خلال الرابط الذي تم ذكره في السابق، ومن بين شروط التقديم: