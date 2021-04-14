أخبار اليمن : (وزارية المؤتمر) تهنئ ابو راس بشهر رمضان

(وزارية المؤتمر) تهنئ ابو راس بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من الهيئة الوزارية للمؤتمر، ينشر (دوت الخليج) فيما يلي نصها:
الاخ الشيخ المناضل/ صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم
تحية طيبه وبعد،،
يسر الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه ان تبعث اليكم بأسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يحل علينا واليمن أرضاً وشعباً تتعرض وللعام السابع على التوالي لأبشع عدوان تشنه السعودية وتحالفها وأدى الى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمر البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني، وفرض حصاراً جائراً تسبب في كارثة إنسانية وصحية واقتصادية.
سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة علينا عليكم بالخيرواليمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والأمن والاستقرار،،
وكل عام وانتم بخير
اخوانكم /
رئيس وأعضاء الهيئة الوزارية
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