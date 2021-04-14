ليفربول يفشل في "المهمة الصعبة".. ريال مدريد إلى نصف النهائي

فشل ليفربول الإنجليزي بتحقيق "المهمة الصعبة" وودع دوري أبطال أوروبا، بتعادله بنتيجة 0-0 مع ضيفه ريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء.
وفي مباراة سيطر عليها ليفربول، نجح "الملكي" في الحفاظ على تقدمه بالذهاب بنتيجة 3-1، ليخطف تعادلا ثمينا من ملعب أنفيلد ويصل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وضيع ليفربول عددا من الفرص خلال اللقاء، لكنه اصطد بدفاع منظم جدا لريال مدريد طوال المباراة.
وسيواجه ريال مدريد تشيلسي الإنجليزي، في نصف نهائي البطولة، بينما سيركز ليفربول على التأهل للبطولة، وإحراز المركز الرابع في الدوري.
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