المفوضية الأوروبية تحدد موعد العمل بجواز سفر كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح مفوض العدل الأوروبى ديدييه رايندرز، بحسب "روسيا اليوم"، أن الاختبار التجريبى للشهادة سيبدأ فى بداية شهر يونيو، مشددا على أن الجواز يهدف إلى "تسهيل حرية التنقل" من خلال شهادات رقمية أو ورقية مجانية وغير مستدامة، تتعلق بالتطعيم والاختبار والتعافى.
وقال إن الشهادة الرقمية ليست إلزامية حيث يمكن للناس أن يختاروا، على سبيل المثال، بين الحصول على الشهادة وحملها بصحبتهم أو البقاء فى الحجر الصحى، مضيفا: "نريد أن نتأكد من أن جميع مواطنى الاتحاد الأوروبى يتلقون نفس المعاملة عندما ترفع الدول الأعضاء القيود المفروضة على حرية التنقل لحاملى الجواز.
وأكد رايندرز أن الشهادة الرقمية ستحترم قواعد الخصوصية، مبينا أنها تعمل وفقا لمبدأ تقليل البيانات إلى الحد الأدنى، مما يعنى أن المستند لن يجمع بيانات شخصية أكثر مما هو ضرورى.
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