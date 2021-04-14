الناتو: عازمون على بدء سحب قواتنا من أفغانستان بحلول مايو 

أعلن حلف شمالي الأطلسي في بيان له، أن الحلفاء عازمون على البدء في سحب قواتهم من أفغانستان بحلول مايو المقبل.

وأضاف الحلف أنه "يعتزم الانتهاء من سحب جميع القوات الأمريكية وتلك التابعة لمهمة "الدعم الحازم" في غضون بضعة أشهر". وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء.

وأضاف أن "أسباب بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان أصبحت غير واضحة على نحو متزايد".

ولفت إلى أن الانسحاب النهائي من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من أول مايو، مضيفا أن الولايات المتحدة ستخرج من أفغانستان قبل الذكرى العشرين لهجوم 11 سبتمبر.