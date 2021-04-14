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انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الدفاع السعودية تعلن عن موعد فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق في الخدمة العسكرية واهم الشروط المدرجة في الإعلان والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - في أحدث إعلانات التوظيف للخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية، تم الإعلان اليوم من قبل وزارة الدفاع السعودية عن بداية فتح باب التسجيل وكذلك القبول بالنسبة للأشخاص الجامعيين الحائزين على شهادة بكالوريوس، كما تشمل عملية التوظيف طلبة الكليات العسكرية الحائزين على الشهادة الثانوية والعامة والعلوم الطبيعية للسنة الدراسية 1442 – 1443 للدخول والالتحاق بالخدمة العسكرية.
الموعد المحدد للتقديم في وزارة الدفاع السعودية للجامعيين وخريجي الثانوية
أعلنت وزارة الدفاع على الحساب الشخصي الخاص بها على تويتر عن موعد التقديم من خلال الموقع الخاص بالقبول الموحد للقوات السعودية المسلحة وجاءت كالآتي:
- بدءًا من يوم الأحد 20 رمضان المبارك 1442 التقديم خاص بالخرجين الجامعيين
- يوم الثلاثاء 20 شوال من نفس العام يكون التقديم خاص بطلبة الكليات العسكرية للثانوي.
أهم الشروط الخاصة بالتسجيل والقبول في القوات المسلحة السعودية بالنسبة للجامعيين
- أول شرط وهو الجنسية السعودية وأن تكون زوجته أيضا من جنسية سعودية
- أن يكون طول المتقدم أكثر من 160 سم
- عمر المتقدم أكثر من 17 سنة وأقل من 40 سنة
- أن يكون المتقدم له سيرة ممتازة وسلوك حسن ويتوفر على جميع المؤهلات المذكورة في الإعلان
- أن يكون المتقدم ذو لياقة بدنية جيدة مع اجتياز الفحص الطبي الذي يثبت ذلك
- اجتياز امتحانات القبول وامتحان المقابلة الشخصية
- أن لا يملك المتقدم أي وظيفة حكومية أو تم طرده سابقا من أي قطاع من القطاعات
- العسكرية للمملكة العربية السعودية
- أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو تم طرده من أحد القطاعات العسكرية.
الرابط الخاص بالتقديم للوزارة الدفاع السعودية بالنسبة للجامعيين والثانوية
أكدت وزارة الدفاع السعودية على أنه يمكن لأي فرد يريد الانضمام للخدمة العسكرية أنه من الضروري الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالقبول الموحد ورؤية جميع التعليمات المدرجة في الإعلان الخاص بالجامعيين والثانوي، كما أشارت وزارة الدفاع على ضرورة الاطلاع على دليل المستخدم لكي يستطيع المقدم التقديم بطريقة صحيحة، مؤكدة على ضرورة التسجيل في البوابة الإلكترونية الخاصة بالنفاذ الوطني لإكمال عملية التسجيل، يستطيع أي فرد الولوج إلى رابط التسجيل في بوابة القبول والتجنيد عبر رابط وزارة الدفاع
يذكر أن فروع القوات السعودية المسلحة تشمل كل من:
- قوات الدفاع الجوي الملكي
- الإدارة العامة للخدمات الطبية
- قيادة القوات المشتركة
- القوات البرية الملكية
- القوات الجوية الملكية
- القوات البحرية الملكية
- قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية
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