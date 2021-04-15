القنوات الناقلة لدوري ابطال اسيا 2021 ومنصة GSA السعودية

القنوات الناقلة لدوري ابطال اسيا ، دوري أبطال آسيا والذي يشارك به العديد من الفرق العربية، ويبحث الكثير من محبين كرة القدم ومتابعين الدوري الآسيوي عن القنوات الناقلة إلي دوري آسيا، خصوصاً وبعد أنتهاء صلاحية قناة بي أن سبورت القطرية في بث مباريات دوري آسيا، ولم تعلن أي قناة عربية آخري عن إذاعة الدوري الآسيوي، ولكن تنفرد منصة GSA السعودية وآخرون في بث مباريات دوري أبطال آسيا، وفي هذا المقالة نقدم جميع القنوات الناقلة لدوري ابطال اسيا 2021 .

القنوات الناقلة لدوري ابطال اسيا

قامت GSA الشركة الرياضية السعودية في إعلان الجولة الأولى من دوري ابطال اسيا عبر منصتها عبر الإنترنت منصة GSA، ولكن أيضاً الخبر السعيد لمحبين كرة القدم وجماهير دوري ابطال اسيا، أنه أعلنت قناة SPORT UKRAINE عن قدرتها علي بث المباريات من خلال التردد الخاص بالقناة علي القمر الصناعي TURKAST والذي نعرضه لكم الآن مع مجموعات دوري أبطال آسيا وعددها الذي يتكون من 5 مجموعات.

مجموعات دوري أبطال اسيا

يتكون دوري أبطال آسيا من 5 مجموعات من الفرق العربية سنقوم بذكرها الآن:

المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا:أجمك، شباب أهلي دبي، استقلول، والهلال السعودي. المجموعة 2 من دوري أبطال أسيا:الشارقة الأماراتية، تراكتور، القوة الجوية العراقي، باختاكور. المجموعة 3 من دوري أبطال آسيا:الأهلي السعودي، الدحيل، الشرطة العراقية، استقلال إيران. المجموعة 4 :السد القطري، النصر السعودي، فولاز، الوحدات الأردني. المجموعة 5 من دوري أبطال آسيا :الريان القطري، جوا الهندي، الوحدة الإماراتية، بيرسيولس.

التردد :11758.

معدل الاستقطاب:31.3.

تردد قناة SPORT UKRAIN الناقلة لدوري اسيا

قدمنا سابقاً تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والمشفرة علي النايل سات يمكنك الأطلاع عليها في مقالة سابقة، وفي هذه المقالة قد قمنا بتقديم القنوات الناقلة لدوري أبطال اسيا .