موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة القادمة الخميس في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة، يتابع عاشقي كرة القدم الأوروبية مباراة المان يونايتد ضد غرناطة باهتمام بالغ، حيث يستضيف المان سيتي ضيفه الإسباني نادي غرناطة، على ستاد “أولد ترافورد” وذلك ضمن مباريات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي” EUROPA LEAGUE”، تسعى كتيبة “جونار سواشير” نحو الفوز بالمباراة والوصول إلى دور نصف النهائي، وكان الشياطين الحمر قد فازو في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد، أما النادي الإسباني فيسعى إلى ريمونتادا وقلب الطاولة على النادي الإنجليزي، رغم صعوبة المواجهة وقوة المنافس، فهل سيفعلها غرناطة مع صعوبة اللقاء، أم أن الشياطين الحمر يؤكدون فوزهم في مباراة الذهاب، بفوز آخر والصعود إلى الأدوار العليا في بطولة الدوري الأوروبي، وفيما يلي نستعرض معكم عبر هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني” موعد المباراة والقنوات الناقلة.موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة
من المقرر أن تقام المباراة المنتظرة مساء غدٍ الخميس الموافق 15 أبريل، ويكون المباراة المنتظرة في الأوقات التالية:
- 19:00:- الساعة السابعة بالتوقيت العالمي “جرينتش”.
- 20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.
- 22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.
- 23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي بشكل حصري، في شمال أفريقيا والوطن العربي، ولذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية:
- beIN Sports 1 HD Premium.
- beIN Sports Connect.
- ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق المصري المتميز “علي محمد علي”.
|المباراة
|مانشستر يونايتد & غرناطة
|البطولة
|ربع نهائي الدوري الأوروبي مباراة الإياب
|الموعد والتوقيت
|الخميس 15 أبريل & الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة
|الملعب
|استاد أولد ترافورد
|القنوات الناقلة
|قنوات بي إن سبورتس
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موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة، يتابع عاشقي كرة القدم الأوروبية مباراة المان يونايتد ضد غرناطة باهتمام بالغ، حيث يستضيف المان سيتي ضيفه الإسباني نادي غرناطة، على ستاد “أولد ترافورد” وذلك ضمن مباريات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي” EUROPA LEAGUE”، تسعى كتيبة “جونار سواشير” نحو الفوز بالمباراة والوصول إلى دور نصف النهائي، وكان الشياطين الحمر قد فازو في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد، أما النادي الإسباني فيسعى إلى ريمونتادا وقلب الطاولة على النادي الإنجليزي، رغم صعوبة المواجهة وقوة المنافس، فهل سيفعلها غرناطة مع صعوبة اللقاء، أم أن الشياطين الحمر يؤكدون فوزهم في مباراة الذهاب، بفوز آخر والصعود إلى الأدوار العليا في بطولة الدوري الأوروبي، وفيما يلي نستعرض معكم عبر هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني” موعد المباراة والقنوات الناقلة.موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة
من المقرر أن تقام المباراة المنتظرة مساء غدٍ الخميس الموافق 15 أبريل، ويكون المباراة المنتظرة في الأوقات التالية:
- 19:00:- الساعة السابعة بالتوقيت العالمي “جرينتش”.
- 20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.
- 22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.
- 23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي بشكل حصري، في شمال أفريقيا والوطن العربي، ولذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية:
- beIN Sports 1 HD Premium.
- beIN Sports Connect.
- ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق المصري المتميز “علي محمد علي”.
|المباراة
|مانشستر يونايتد & غرناطة
|البطولة
|ربع نهائي الدوري الأوروبي مباراة الإياب
|الموعد والتوقيت
|الخميس 15 أبريل & الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة
|الملعب
|استاد أولد ترافورد
|القنوات الناقلة
|قنوات بي إن سبورتس
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