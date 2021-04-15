أخبار اليمن : مؤتمر ذمار يهنئ بحلول شهر رمضان

مؤتمر ذمار يهنئ بحلول شهر رمضان
هنأ فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار، الشيخ صادق امين ابوراس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، ونوابه وجميع قيادات المؤتمر، بحلول شهر رمضان المبارك، فيما يلي نص البرقية:
الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ارفع اليكم بإسمي ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمرالشعبي العام وانصاره اصدق التهاني والتبريكات ومن خلالكم للإخوة نواب رئيس المؤتمر وامناء العموم ورؤساء الدوائر بالأمانة العامة والأعضاء راجين من الله ان يجعل الشهر الكريم قادم خير على وطننا بالأمن والسلام والإستقرار مؤكدين لكم انناسنضل متمسكين بتنظيمنا ونهجه الميثاقي الوسطي وبالثوابت الوطنية بقيادتكم.
وكل عام وانتم بخير
حسن محمد عبد الرزاق
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار
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