نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم وتردد القناة الناقلة دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة حيث سيتم مشاهدة المباراة خلال ساعات علي القنوات الناقلة المفتوحة بين فريقين ليفربول وريال مدريد لتحديد الموقع لكل فريق منهم برجوع الربع النهائي في دوري أبطال أوروبا ، ولقد حقق ليفربول نجاحا ساحقا وهو الفريق المتصدر للمجموعة حيث واجه في الدور ال16 فريق لابيزج الألماني وقام بالفوز عليه بثنائية رائعة وقام أيضا بالفور علي فريق أستون فيلا في مبارايات الدوري بتسجيل هدفين مقابل لهدف واحد .

القنوات الناقلة مباراة ليفربول وريال مدريد دوري أبطال أوروبا

من القنوات التي سوف تقوم بعرض مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هي :

قناة sky sports main event uk

حيث أن تردد القناة : 11221 ، ومعدل الترميز 27500

قناة tv2 sport premium 1 HD

حيث أن تردد القناة 11385 ، ومعدل الترميز 30000

مباريات ليفربول وريال مدريد

لقد تصدر فريق ليفربول المجموعة الثانية عندما واجه في الدور ال16 فريق اتلانتا الايطالي وقد استطاع التغلب عليه بنتيجة 1-0 ، وعند مواجهه العودة فلقد فاز بنتيجة 3-1 ، حيث تمكن فريق ليفربول الفوز أيضا علي فريق الكلاسيكو الاسباني بنتيجة 3-1 .

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

تعرض مباراة الفريقين ليفربول وريال مدريد اليوم 14-4-2021 وهي مباراة العودة للربع النهائي لدوري أبطال اوروبا وستعرض المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية ، حيث يتم خوض هذه المباراة علي ملعب الريدز .

تردد قناة بي ان سبورت Be IN Sport

ويتم أيضا عرض المباراة بين الفريقين علي قناة Be IN Sport في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر من خلال التردد التالي :

القمر الصناعي : نايل سات .

التردد : 11547 .

معدل الاستقطاب الموجه : عمودي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخطأ : 3\2

إشارة أرسال البث المباشر : DVB_S2

معدل تردد الموجه : 8PSK

الحودة : Full HD

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين