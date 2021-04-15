نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم وتردد القناة الناقلة دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة حيث سيتم مشاهدة المباراة خلال ساعات علي القنوات الناقلة المفتوحة بين فريقين ليفربول وريال مدريد لتحديد الموقع لكل فريق منهم برجوع الربع النهائي في دوري أبطال أوروبا ، ولقد حقق ليفربول نجاحا ساحقا وهو الفريق المتصدر للمجموعة حيث واجه في الدور ال16 فريق لابيزج الألماني وقام بالفوز عليه بثنائية رائعة وقام أيضا بالفور علي فريق أستون فيلا في مبارايات الدوري بتسجيل هدفين مقابل لهدف واحد .القنوات الناقلة مباراة ليفربول وريال مدريد دوري أبطال أوروبا
من القنوات التي سوف تقوم بعرض مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هي :
- قناة sky sports main event uk
حيث أن تردد القناة : 11221 ، ومعدل الترميز 27500
- قناة tv2 sport premium 1 HD
حيث أن تردد القناة 11385 ، ومعدل الترميز 30000مباريات ليفربول وريال مدريد
لقد تصدر فريق ليفربول المجموعة الثانية عندما واجه في الدور ال16 فريق اتلانتا الايطالي وقد استطاع التغلب عليه بنتيجة 1-0 ، وعند مواجهه العودة فلقد فاز بنتيجة 3-1 ، حيث تمكن فريق ليفربول الفوز أيضا علي فريق الكلاسيكو الاسباني بنتيجة 3-1 .موعد مباراة ليفربول وريال مدريد
تعرض مباراة الفريقين ليفربول وريال مدريد اليوم 14-4-2021 وهي مباراة العودة للربع النهائي لدوري أبطال اوروبا وستعرض المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية ، حيث يتم خوض هذه المباراة علي ملعب الريدز .تردد قناة بي ان سبورت Be IN Sport
ويتم أيضا عرض المباراة بين الفريقين علي قناة Be IN Sport في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر من خلال التردد التالي :
- القمر الصناعي : نايل سات .
- التردد : 11547 .
- معدل الاستقطاب الموجه : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معدل تصحيح الخطأ : 3\2
- إشارة أرسال البث المباشر : DVB_S2
- معدل تردد الموجه : 8PSK
- الحودة : Full HD
انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين
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موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة حيث سيتم مشاهدة المباراة خلال ساعات علي القنوات الناقلة المفتوحة بين فريقين ليفربول وريال مدريد لتحديد الموقع لكل فريق منهم برجوع الربع النهائي في دوري أبطال أوروبا ، ولقد حقق ليفربول نجاحا ساحقا وهو الفريق المتصدر للمجموعة حيث واجه في الدور ال16 فريق لابيزج الألماني وقام بالفوز عليه بثنائية رائعة وقام أيضا بالفور علي فريق أستون فيلا في مبارايات الدوري بتسجيل هدفين مقابل لهدف واحد .القنوات الناقلة مباراة ليفربول وريال مدريد دوري أبطال أوروبا
من القنوات التي سوف تقوم بعرض مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هي :
- قناة sky sports main event uk
حيث أن تردد القناة : 11221 ، ومعدل الترميز 27500
- قناة tv2 sport premium 1 HD
حيث أن تردد القناة 11385 ، ومعدل الترميز 30000مباريات ليفربول وريال مدريد
لقد تصدر فريق ليفربول المجموعة الثانية عندما واجه في الدور ال16 فريق اتلانتا الايطالي وقد استطاع التغلب عليه بنتيجة 1-0 ، وعند مواجهه العودة فلقد فاز بنتيجة 3-1 ، حيث تمكن فريق ليفربول الفوز أيضا علي فريق الكلاسيكو الاسباني بنتيجة 3-1 .موعد مباراة ليفربول وريال مدريد
تعرض مباراة الفريقين ليفربول وريال مدريد اليوم 14-4-2021 وهي مباراة العودة للربع النهائي لدوري أبطال اوروبا وستعرض المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية ، حيث يتم خوض هذه المباراة علي ملعب الريدز .تردد قناة بي ان سبورت Be IN Sport
ويتم أيضا عرض المباراة بين الفريقين علي قناة Be IN Sport في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر من خلال التردد التالي :
- القمر الصناعي : نايل سات .
- التردد : 11547 .
- معدل الاستقطاب الموجه : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معدل تصحيح الخطأ : 3\2
- إشارة أرسال البث المباشر : DVB_S2
- معدل تردد الموجه : 8PSK
- الحودة : Full HD
انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين
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