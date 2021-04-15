نتيجة مباراة إياب ليفربول وريال مدريد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 خروج الريدز

نتيجة مباراة إياب ليفربول وريال مدريد، يبحث الكثيرين عن التوقيت الخاص بمباراة ليفربول وريال مدريد، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، والتي ستقام على ملعب ليفربول “الأنفيلد”، وقد انتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد الماضية بفوز ريال مدريد ب3 أهداف مقابل هدف واحد من ليفربول، مما سيضع صلاح ورفاقه في موقف صعب للعودة بالنتيجة والتأهل للدور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد القادمة

وستقام المباراة القادمة على ملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول في إنجلترا، وستقام المباراة في المواعيد الآتية:

الساعة 9 بتوقيت القاهرة.

الساعة 10 بتوقيت الرياض.

الساعة 10 بتوقيت الدوحة.

الساعة 11 بتوقيت أبوظبي.

الساعة 11 بتوقيت مسقط.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول القادمة

وقد أعلنت مجموعة بي إن Bein القطرية عن حصولها على حقوق إذاعة مبارة ليفربول القادمة على ملعب الأنفيلد، وستذاع المباراة على قناة بي إن بريميوم 1 Bein Premium، وستكون المباراة بتعليق المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، وفي حالة وجود أية قنوات أخرى ستذيع البث المباشر الخاص بالمبارة سنقوم بإعلامكم، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

التشكيل المتوقع لليفربول

بعد هزيمة ليفربول في المبارة الماضية، فإن ليفربول سيكون مطالب بالفوز والتهديف في المباراة القادمة، ونتوقع أن يقوم المدرب الألماني بالدفع عناصره الهجومية للتأهل للدور النصف النهائي، ونتوقع أن يكون تشكيل المباراة بالنسبة لليفربول كالآتي:

أليسون بيكر.

روبرتسون.

كاباك.

فابينيو.

ألكسندر أرنولد.

جيمس ميلنر.

تياجو ألكانتارا.

فينالدوم.

ساديو ماني.

فيرمينيو.

محمد صلاح.

حراسة المرمىالدفاعخط الوسطخط الهجومالتشكيل المتوقع لريال مدريد

وسيأتي ريال مدريد في هذه المباراة مرتاحا، حيث إن ريال مدريد متفوق على ليفربول بفارق هدفين، لذا نتوقع أن يقوم مدرب ريال مدريد زيدان بالدفاع في المباراة، مع محاولة خطف عدة أهداف بالهجمات المرتدة حتى يضمن التأهل للدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021، ونتوقع أن يكون تشكيل النادي الملكي كالآتي:

كورتوا.

ميندي.

ناتشوا.

ميليتاو.

اودريوزولا.

لوكا مودريتش.

كاسيميرو.

توني كروس.

فينيسيوس جونيور.

كريم بنزيما.

أسينسيو.

حراسة المرمىالدفاعخط الوسطخط الهجومنتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

وقد فاز ريال مدريد في المباراة الماضية على ليفربول ب3 أهداف مقابل هدف واحد، وسنتابع معكم في المباراة القادمة أثناء البث المباشر النتيجة أولا بأول، فانتظرونا في موقعكم المتميز ثقفني.

وقد انتهت مباراة ليفربول وريال مدريد منذ قليل بفوز ريال مدريد على الريدز بثلاث أهداف مقابل هدف، لتصبح النتيجة الإجمالية 2-6، وهذا ما يعني خروج ليفربول رسميا من دوري أبطال أوروبا 2021، وتأهل النادي الملكي إلى الدور النصف النهائي القادم، وهكذا تكون قد انتهت مباريات دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021 بتأهل كل من: ريال مدريد، باريس سان جيرمان، تشيلسي، مانشستر سيتي، تابعونا لتتعرفوا على المباريات القادمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

هذا كان مقالنا عن موعد المباراة في منافسات دوري أبطال أوروبا، نتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم، ويمكنك التعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن القادمة اضغط على الرابط موعد مباراة بايرن وباريس دوري أبطال أوروبا 2021، دمتم في أمان الله.