أخبار اليمن : حزب السلام الاجتماعي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

حزب السلام الاجتماعي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
بعث قيادات وأعضاء حزب السلام الاجتماعي برقية تهنئة إلى الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بحلول شهر رمضان المبارك.. فيما يلي نصها:
الأخ الشيخ المناضل/ صادق أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظك الله
بأسمي شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر حزب السلام الاجتماعي في أنحاء الوطن الحبيب والغالي نرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ١٤٤٢ هـــ ـــ ٢٠٢١ م ، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الـديـنـيـة العظيمة علـينـا وعليكم بالخير والبركات والـســلام والوئـام والأمـن والأمـان والإسـتـقرار وقـد تحقـق لـشـعـبـنـا الـيمـنـي العظيم كــل مـا يـصـبوا إليه من نصر وعزة ورفعة وتـطـور وتـقـدم وإزدهـار ..
وكل عام وأنتم ويمننا الحبيب في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
أخوكم/
د./ محمد احمد البشيري
أمين عام حزب السلام الاجتماعي
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