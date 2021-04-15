موعد مبارايات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 مباريات نارية

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن مواعيد مبارايات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، وهذا بعد انتهاء مباريات ربع النهائي من دوري الأبطال، والتي انتهت بتأهل كلا من ريال مديد، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، تشيلسي، وسنتابع معكم المبارايات القادمة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمواعيد الخاصة بها في موقعكم المتميز دائما ثقفني.

نتائج مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وقد انتهت مواجهات دور الربع النهائي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، وقد كانت المبارايات بها ممتعة وممتازة، وقد تحدثنا في مقال سابق عن نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ونتيجة مباراة ريال مدريد وليفربول، ونتابع معكم ملخص نتائج مباريات ربع النهائي والتي كانت كالآتي:

تأهل ريال مدريد على حساب ليفربول، بنتيجة إجمالية 1-3.

تأهل باريس سان جيرمان على حساب بارين ميونخ، وبنتيجة إجمالية 3-3، وتأهل النادي الفرنسي بسبب عامل الأرض.

تأهل مانشستر سيتي على حساب بروسيا دوترموند، بنتيجة إجمالية 2-4 لصالح النادي الإنجليزي.

تأهل تشيلسي على حساب بورتو، بنتيجة إجمالية 1-2 لتشيلسي.

مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

ومن المقرر أن تكون مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 القادمة كالآتي:

باريس سان جيرمان x مانشستر سيتي.

ريال مدريد x تشيلسي.

موعد مبارايات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، في المواعيد الآتية:

باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، ستقام يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.

تشيلسي ضد ريال مدريد، ستقام يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.

توقعاتكم بالنسبة لبطل دوري أبطال أوروبا 2021

وها نحن هنا، أمام مبارايات قوية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، من تتوقعون أن يفوز بدوري الأبطال هذا العام، هل تتوقعون أن يحصل باريس سان جيرمان على دوري الأبطال بعدما هزم بطل العام الماضي وكأس العالم للأندية بايرن ميونخ؟، أم تتوقعون أن يقوم متصدر الدوري الإنجليزي مان سيتي بالفوز في هذا العام، أم سيعود النادي الملكي لأمجاده ويستعيد دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، أم هل سيقوم البلوز بالمفاجأة هذا العام، ماذا تخبئ لنا الساحرة المستديرة.