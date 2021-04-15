حساب المواطن يوضح موعد الدفعة 41 وأهمية تحديث الحساب

حساب المواطن يوضح موعد الدفعة 41 برنامج حساب المواطن قام بالإعلان بشكل رسمي أنه سوف يتم تجديد موعد إيداع الدعم الخاص بحساب جميع المستفيدين من للدفعة 41 وبالتالي لجميع الأشخاص الذين قد اكتملت جميع طلباتهم وبالتالي صدرت لهم جميع نتائج الأهلية، وهذا الأمر جاء ردا على استفسار أحد المواطنين عن موعد إيداع دفعة حساب المواطن.

موعد حساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن بإيداع الدعم في حسابات جميع المستفيدين من البرنامج بشكل دائم كل يوم العاشر من الشهر الميلادي وبالتالي في حالة وجود أجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع يتم تقديم الموعد أو تأجيله على حسب التاريخ، وأوضحت خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج أنه لم يتم إصدار مبالغ لدفعة شهر أبريل وبالتالي يتم العمل بشكل دائم على صرف البدل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبالتالي تم تحديد صرف دفعة حساب المواطن بدءا من يوم الأحد 11 أبريل 2021 منذ عدة أيام.

تحديث حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بالتأكيد على أهمية أن يكون جميع المستفيدين من هذا البرنامج بشكل دائم إلى تحديث البيانات الخاصة بهم وفي حالة عدم التحديث خلال 15 يوم سوف يتم إيقاف الدعم عن المستفيدين ويمكن أن يقوم بتقديم اعتراض خلال 90 يوم من آخر دفعة، وبالتالي سوف يتم مراجعة الطلب والرد على هذا الاعتراض وبالتالي عند الموافقة عليه سوف يتم صرف له الدعم.

ضوابط حساب المواطن

قد أعلن البرنامج قبل ذلك عن أهم الضوابط التي تتعلق بالأفراد المستقلين الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج يتم العمل على تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وأكدت أنه تم إيقاف استقبال أي طلبات جديدة للأشخاص المتقدمين الذين يريدون الحصول على دعم برنامج حساب المواطن وذلك بعد انتهاء صرف الدعم للدورة الثامنة والعشرين في مارس الماضي للعام 2020.