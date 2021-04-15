تطبيق جديد من فيسبوك لمواجهة كلوب هاوس، قد أعلنت شركة فيسبوك بشكل رسمية عن إطلاق تطبيق يعرف باسم هوت لاين وبالتالي تهتم هذه الشركة إلى منافسة كلوب هاوس الذي انتشر بشكل كبير للغاية، وانتشر عالمياً خلال الفترة الماضية، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على أهم مزايا هذا التطبيق الجديد على فيس بوك بالتفصيل.

مزايا تطبيق هوت لاين

بالنسبة لمزايا تطبيق هوت لاين، يعتبر هذا التطبيق من أكثر التطبيقات التي يوجد فيها العديد من المميزات الكابينة خاصة لامكانية مشاركة الفيديو في كافة المناقشات عبر الإنترنت أو وجود ميزة الصوت والنص، وبالتالي يعتبر هذا التطبيق جزء من كلوب هاوس وانستغرام لايف حيث يساعد جميع المستخدمين على التفاعل مع الجمهور بشكل سهل للغاية مع إمكانية تقديم الأسئلة من خلال الصوت أو النص

بالإضافة إلى وجود خاصية تشغيل الكاميرا بدلاً من استخدام الصوت وبالتالي لا يقوم كلوب هاوس بتوفير هذه الخاصية، حيث أوضح فيسبوك أن هوت لاين يساعد على زيادة التفاعل بشكل كبير للغاية من خلال الوسائط المتعددة ويمكن أيضا الاستفادة من الخبراء في كافة المجالات في المهارات المهنية.

تويتر وكلوب هاوس

قام تطبيق تويتر بإطلاق ميزة جديدة طرف باسم سبيسز وهي من الخدمات المميزة وتكون عبارة عن دردشة صوتية حتى يقوم بمنافسة كلوب هاوس رغم وجود بعض الاختلافات المتنوعة مثل امكانية مشاهدة الحدث بكل سهولة من خلال الأيقونة الموجودة في ملفاتهم الشخصية أو إمكانية طرح الأسئلة.

قامت شركات كلوب هاوس بعدم الموافقة حول ما تردد من شائعات مؤخرا عن وجود تسريبات خاصة ببيانات جميع مستخدمي هذا التطبيق وأكدها أن هذا الأمر ليس صحيح، وأكد من عدم وجود أي اختراق للبيانات الشخصية لجميع المستخدمين.