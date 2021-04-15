الناتو: عازمون على بدء سحب قواتنا من أفغانستان بحلول مايو

جدة - نرمين السيد - وأضاف الحلف بحسب "روسيا اليوم"، أنه يعتزم الانتهاء من سحب جميع القوات الأمريكية وتلك التابعة لمهمة "الدعم الحازم" فى غضون بضعة أشهر". وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء. وأضاف أن "أسباب بقاء القوات الأمريكية فى أفغانستان أصبحت غير واضحة على نحو متزايد". ولفت إلى أن الانسحاب النهائى من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من أول مايو، مضيفا أن الولايات المتحدة ستخرج من أفغانستان قبل الذكرى العشرين لهجوم 11 سبتمبر.

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