Noor Results رابط استخراج نتائج نظام نور بالهوية وموعد انتهاء الاختبارات النهائية 1442

استخراج نتائج نظام نور يتم التعرف عليها من خلال عدد من الخطوات التي يعرفها أغلب الطلاب بينما يكون طلاب المراحل الأولى من التعليم لا يعرفوها جيدا، وقد بدأ ماراثون الاختبارات النهائية للطلاب عبر منصة مدرستي التعليمية للمرحلة الابتدائية وتنتهي جميعها في السادي من رمضان 1442 ويتم الإعلان المباشر عن النتائج بعد الانتهاء لذلك نشرح للطالب كيفية استخراج الشهايد الخاصة به بخطوات بسيطو وشرح الفيديو.

استخراج نتائج نظام نور

يقوم طلاب المراحل الدراسية بمتابعة الدروس اليومية عبر منصة مدرستي الإلكترونية بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بوضع اللمسات الأخيرة على مواعيد الدروس اليومية والاختبارات اليومية، والتي تبدأ في المرحلة الابتدائية في الأول من رمضان وتمتد حتى السادس بينما تبدا اختبارات المراحل المتوسطة والثانوية من السادس من شهر رمضان، ومع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج اختبارات المرحلة الابتدائية يقوم طلاب المرحلة بالتعرف على كيفية استخراج نتائجهم عبر رابط نظام نور الإلكتروني برقم الهوية.

الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية

من الهام الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم بالمملكة قامت بإيقاف رابط النظام مؤقتا لحين الانتهاء من اختبارات المرحلة الابتدائية والذي يبدأ تفعيله بعد الانتهاء منها جميعا، بعد السادس من رمضان 1442، ويتم استخراج النتائج بعد الانتهاء من الاختبارات من رابط النظام بحساب ولي الأمر أو بحساب الطالب بالخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط نظام نور الرسمي. يقوم المستخدم بكتابة اسم المستخدم. يتم كتابة الرقم السري. كما يقوم بكتابة رمز التحقق من الاستخدام البشري. ثم يتم اختيار ايقونة “تسجيل الدخول”.

كما يكون من الممكن أن ينسى ولي الأمر الرقم السري في التسجيل الأول له من نظام نور، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة إعادة تسجيل ولي الأمر للحصول على رقم سري بالخطوات التالية: