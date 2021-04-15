الأهلي ينجو من "فخ النصر".. والزمالك يعبر حرس الحدود

قبل مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة، الأحد القادم، تأهل الفريقان إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد فوز المارد الأحمر على النصر بصعوبة 2-1 وفوز الفارس الأبيض بسهولة على حرس الحدود 3-1.
وسجل المهاجم الكونغولي والتر بواليا ثاني أهدافه بقميص الأهلي، ليؤمن له مرورا صعبا في مباراة هاجم الأهلي فيها كثيرا إلا أنه أهدر الكثير من الفرص بعد إحراز وليد سليمان الهدف الأول، وعقد النصر عليه الأمور بهدف مفاجئ عكس سير اللعب، ليواجه الأهلي إنبي في دور الـ 16.
وفي مباراة أخرى، فاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.
سجل حسن يوسف هدف حرس الحدود، فيما سجل يوسف إبراهيم "أوباما" هدف ومحمود علاء هدفين للزمالك.
ويلعب الزمالك مع الإسماعيلي في دور الـ16، والذي كان قد تأهل سلفا على حساب لافيينا.
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