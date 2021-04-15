مقتل جندي تركي بـ"هجوم بعشيقة" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية تابعة لها في شمال العراق، الأربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن هجوما صاروخيا استهدف "قاعدة بعشيقة (جيدو) شمالي العراق" خارج مدينة الموصل، مضيفة أن "أحد رفاق السلاح قتل من جراء الهجوم".

وأشار البيان إلى "إطلاق 3 صواريخ سقط أحدها في منطقة القاعدة"، فيما سقط الصاروخان الآخران داخل قرية مجاورة للقاعدة ما أسفر عن جرح "طفل صغير يعيش في القرية".

ولفتت وزارة الدفاع الى أنه عقب الهجوم "تم تشغيل المسيرات التركية في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور".

وتحافظ تركيا على وجود عسكري لها حول بعشيقة، ما يثير سخط بغداد باعتبار أنها ليست داخل منطقة حكومة كردستان العراق، التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقبل وقت قصير على هجوم بعشيقة، استهدف هجوم نفّذ للمرة الأولى عبر طائرة مسيرة مطار أربيل الدولي بكردستان العراق حيث يتمركز عسكريون أميركيون.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن هجوم أربيل الذي يأتي بعد حوالي شهرين من هجوم صاروخي استهدف مجمعاً عسكرياً في المطار تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف، ما أدى إلى سقوط قتيلين بينهم متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف.