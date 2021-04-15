المواعيد النهائية للاختبارات لجميع المراحل التعليمية في السعودية

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن تقديم اختبارات الفصل الثاني الابتدائي والمرحلة المتوسطة والثانوية أيضاََ، ولذلك أوضح الأمر الملكي على أن سوف تكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 18 أبريل الجاري 2021م على أن تكون بداية الإجازة للطلاب والطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2021م على أن سوف يتم إجراء إمتحانات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم 6 رمضان الجاري 2021م ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم المواعيد النهائية للاختبارات في السعودية لجميع المراحل التعليمية.

ومن المؤكد أن الأمر الملكي قام بتحديد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لكي يتم تحديد موعد الاختبارات وهذا يكون في نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أن هذا يأتي منذ بداية أنطلاق اهتمام خادم الحرمين الشريفين، ولذلك على جميع الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني داخل المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن يتمكن كل الحرص لكي يتم التحقق من المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا يعد للانعكاس بشكل إيجابي على نتائج الطلاب والطالبات، ومستوى أدائهم في كافة الإختبارات، بالإضافة إلى ذلك أن هذا بناءاً على ما تم عرضه من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

حيث أن تحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات، على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

اختبارات المرحلة الابتدائية هذا بداية الشهر المبارك. اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة والثانوية وهذا تم الإعلان على أن ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 18 أبريل الجاري 2021م. اختبار الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية سوف يكون يوم الأحد الموافق 20 رمضان 1442هـ.

إجازة جميع الطلاب للمرحلة الابتدائية ابتداء من يوم الخميس الموافق 10 رمضان 1442هـ. أما اجازة المرحلتين المتوسطة والثانوية ابتداء من يوم الخميس الموافق 17 رمضان 1442هـ. حيث أن سوف تكون الإجازة النهائية للعام الدراسي لجميع المراحل التعليمية ابتداء من يوم الخميس الموافق 24 رمضان 1442هـ.

المواعيد النهائية للاختبارات في السعودية لجميع المراحل التعليمية :موعد إجازات لجميع المراحل الدراسية :