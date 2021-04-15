NooR دخول الاختبارات النهائية في منصة مدرستي وكيفية التسجيل في مايكروسوفت تيمز

دخول الاختبارات النهائية عبر منصة مدرستي الإلكترونية واستخراج نتائج الطلاب عبر رابط نظام نور حيث يعتبر برنامج مايكروسوفت تيمز هو البرنامج الذي يقوم الطالب من خلاله الدخول على الاختبارات اليومية التي بدأت في الأول من رمضان، وذلك للمرحلة الابتدائية، كما يقوم طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بمتابعة خطوات التسجيل بالبرنامج ليتمكنوا من أداء اختبارات 1442 النهائية كما نشرح خطوات الاستعلام عن النتائج من خلال رابط نام نور التعليمي برقم الهوية الوطنية.

البرامج التقنية في مجال التعليم تسجيل دخول الاختبارات النهائية

يقوم الطالب بالدخول اليومي على منصة مدرستي لمتابعة الدروس اليومية في المراحل الدراسية الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والنهائية، وذلك بعد أن انطلق ماراثون الاختبارات النهائية في المرحلة الابتدائية والذي ينتهي في السادس من رمضان 1442، على أن يبدأ البحث عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور التعليمي مباشرة بعد انتهاء الاختبارات، ويتم التحضير مباشرة للمرحلة المتوسطة وأيضا المرحلة الثانوية، ومن الهام للطلاب في منصة مدرستي لدخول اختبار 1442 أن يكونوا مسجلين في مايكروسوفت تيمز ليتمكنوا من أداء الامتحان كما يجب على المعلم هو الآخر أن يكون له حساب عليه.

تسجيل برنامج مايكروسوفت تيمز

هو برنامج إلكتروني يمكن الطالب وأيضا المعلم من أداء الاختبارات الإلكترونية ومتابعتها بالتسجيل فيه بالبيانات الخاصة لتسهيل التعامل والتواصل أون لاين، حيث قامت منصة مدرستي في نهاية عام 2020 بحث الطلاب على التسجيل في البرنامج ليتمكنوا من أداء الاختبارات بسهولة، كما يقوم المعلم بالتسجيل أيضا عليه لتصحيح الاختبارات والذي يقوم فيما بعد بتنزيلها جميعا عبر رابط نظام نور التعليمي تمهيدا للإعلان عنها، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بحث الطلاب بتثبيت البرنامج على الهواتف النقالة لهم.

يتم دخول التطبيق من متصفح جوجل. يتم كتابة الاسم ورقم المرور في منصة مدرستي. يتم تسجيل الدخول. يفتح للطالب صفحة تبين له وجود درس للمعلم فيقوم بالتسجيل فيه. كما يمكن للطالب الدخول في محادثات جماعية بين الطلاب.

يتم الدخول على المنصة من خلال متصفح جوجل. عند فتح صفحة التسجيل يتم إدخال اسم المستخدم. يتم كتابة كلمة المرور في منصة مدرستي أيضا إلى برنامج مايكروسوفت تيمز. يتم تسجيل الدخول. تفتح للمعلم الفصول المسندة إليه من مدرستي. من الممكن أن يقوم بطلب “بدء اجتماع الآن” أو “جدولة اجتماع”. يمكن للمعلم أيضا استخدام اللوحة البيضاء التي تظهر للطالب.

خطوات تسجيل البرنامج للطالبخطوات تسجيل مايكروسوفت تيمز للمعلم