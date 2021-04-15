عروض الجوالات في جرير رمضان 1442 وتخفيضات تصل إلى 40%

عروض الجوالات في جرير لشهر رمضان 1442 والتي تعد من أفضل العروض في الأشهر الماضية، تخفيضات كبيرة قدمتها مكتبة جرير على أسعار الجوالات في السعودية 2021 وتشمل جوالات أبل أيفون وسامسونج وهواوي وشاومي والكثير من أنواع الجوالات، تعد مكتبة جرير من أقدم مراكز بيع الكتب والجوالات والإلكترونيات في المملكة العربية السعودية وتتميز بأنها تقدم عروضاً متجددة باستمرار على أسعار الهواتف الذكية بالسعودية، حتى يستفيد الكثير من العملاء بالتخفيضات والخصومات التي تقدمها المكتبة، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم أحدث عروض مكتبة جرير على الجوالات الذكية لهذا الشهر. عروض الجوالات في جرير رمضان 1442 جوال سامسونج جالكسي اس 21 سعة 128 جيجا بايت بسعر 3899 ريال بدلاً من 3999 ريال بخصم 100 ريال مع هدايا قيمة بقيمة 1989 ريال.

سامسونج جالكسي اس 21 ألترا سعة 256 جيجا بايت بسعر 4799 ريال بدلاً من 5399 ريال وبخصم 600 ريال مع هدايا بقيمة 1200 ريال.

سامسونج جالكسي اس 20 بلس 128 جيجا بايت بسعر 2499 ريال بدلاً من 4150 ريال وبخصم 1650 ريال سعودي يصل إلى 40%.

سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا سعة 265 جيجا بايت بسعر 3799 ريال بدلاً من 5149 ريال بتخفيض قدره 1350 ريال سعودي.

موتورولا 5G سعة 256 جيجا بايت جرافيتي لامع بسعر 4999 بدلاً من 5999 ريال وبخصم 1000 ريال.

سامسونج جالكسي زد فولد سعة 256 جيجا بسعر 6999 بدلاً من 7999 ريال ووفر 1000 ريال.

سامسونج جالكسي اف اي 128 جيجا بايت بسعر 2249 ريال بدلاً من 2999 ريال.

هواوي بي 40 برو لون فضي سعة 256 جيجا بايت بسعر 2999 بدلاً من 2829 ريال وبخصم 830 ريال.

جوال تيلو جامز 256 جيجا بايت بسعر 3299 ريال بدلاً من 3499 ريال.

سامسونج جالكسي إيه 71 سعة 128 جيجا بايت بسعر 1299 بدلاً من 1749 ريال.

موتورولا چي 30 سعة 128 جيجا بايت بسعر 799 ريال بدلاً من 999 ريال. تحذير هام تعرف علي أضرار العرقسوس علي الإفطار رغم فوائده الكثيرة عروض الجوالات في جرير رمضان 1442

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