لبنان.. بيان لنقابة الفنانين يثير الجدل بتوقيته ومضمونه

بعد اللغط الذي أثاره بيان نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، برئاسة الممثل جهاد الأطرش، والذي طالب فيه أعضاء النقابة عبر منشور رسمي بعدم التعرّض والتجريح بالأحزاب والتيارات والحركات والمذاهب ورموزها.

وتزامن توقيت البيان مع تفاعل قضية الفنان أسعد رشدان نتيجة سجال بينه وبين مناصري التيار الوطني الحر الذين أقدموا على الاعتداء على منزله، وإلصاق صور لرئيس الجمهورية ميشال عون على جدران المنزل كتب عليها "فخامة الرئيس ميشال عون تاج راسك"، منتهكين حرمة منزله.

وأوضح نقيب الفنانين المحترفين في لبنان جهاد الأطرش لـ"دوت الخليج" موقفه من الجدل بالقول: "لا شك بأن توقيت إصدار البيان من قبل النقابة تزامن مع ما تعرض له الفنان أسعد رشدان من مضايقات ما أثار هذا اللغط.

وأضاف لـ"دوت الخليج" بأنه سيتصل بالفنان رشدان لإيضاح موقفه، معربا عن مدى احترامه له وللمواقف الوطنية التي يتخذها كما للفنانين الذين يشاركون في الثورة ومطالبها المحقة.

وختم الأطرش كلامه بالتشديد على وحدة الصف النقابي واحترام الفنانين لبعضهم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، نافياً تعرضه لأي ضغوطات سياسية لإصدار البيان.

أسعد رشدان

بدوره، أكد الفنان أسعد رشدان لـ"دوت الخليج" أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من النقيب جهاد الأطرش بعد حديثه مباشرة لـ "دوت الخليج".

وأوضح أن النقيب الأطرش قدم اعتذاره له بخصوص البيان، لافتاً إلى أنه لم يكن هو المقصود في البيان الذي كان قد أعد قبل فترة زمنية رداً على العديد من المشادات التي تشتعل بها مواقع التواصل الاجتماعي بين الفنانين ما استوجب إعداد مثل هذا البيان الذي صودف توزيعه مع ما حصل مع الفنان رشدان، وشكر الفنان رشدان عبر "دوت الخليج" المبادرة التي قام بها النقيب الأطرش.

عاصفة استياء ورد "فنانون من الشعب"

وكان عدد كبير من الفنانين أبدوا في الساعات الماضية، استياءهم الشديد من البيان، ووصفه كثيرون منهم بـ"بيان العار"، معتبرين أنه "يحمل بصمات بوليسية ويسعى لتجريد الفنان من دوره الأساسي وهو قيادة الرأي في المجتمع"، وخرجت مطالبات باستقالة فورية لمجلس النقابة وتحديد مواعيد سريعة للانتخابات النقابية تبعاً للقوانين والأنظمة الداخلية.

كما قام مجموعة من الأشخاص، سبق أن شاركوا في "ثورة 17 تشرين" العام الماضي، بإصدار بيانا صحفيا مضاداً لنقابة الفنانين المحترفين، تحت شعار "فنانون من الشعب"، بشأن التعبير عن استيائهم الشديد بقولهم: "مجالس النقابات التي وقعت على هذا البيان لا تعلم أن الفن يتجاوز الحدود. إن الفن لصيق بالحرية، وإن دور الفنان الأساسي هو التمرد على كل ما يعيق الفكر الحر والرأي الحر وحق الفرد في التعبير وذلك بهدف بناء عالم أجمل".

وأضاف الموقعون على البيان، وبينهم فنانون كبار مثل بديع أبو شقرا وطلال الجردي وعبدو شاهين وعايدة صبرا وعالية خالدي ومحمد عقيل وأنجو ريحان وغيرهم، أن "هذا البيان السقطة (بيان النقابة) يتنافى حتى الصميم مع مبدأ ومفهوم النقابات، فلا يمثل أي فنان حقيقيّ بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والطائفية التي لا تدخل في قاموسه على الإطلاق".

واعترض عدد من الفنانين على صفحاتهم الخاصة على البيان واستغرب الممثل عبدو شاهين "إصدار البيانات في وقت يموت فيه المواطن والفنان على أبواب المستشفيات".

وقالت الممثلة أنجو ريحان: "يبدو أن مجالس النقابات التي وقّعت على هذا البيان لا تعلم أن الفنّ يتجاوز الحدود ولا يأبه بالمحظورات، والفنان لا يقف عند الرموز، بل هو الذي يبتكرها وينسِّقها ويمنحها كلّ المعاني السامية. يبدو أنّ هذه المجالس قد نسيَت أيضاً أنّ الفنّ هو لصيق الحريّة، وأنّ دور الفنان الأساسي هو التمرّد على كل ما يعيق الفكر الحر والرأي الحر".

وأفاد البيان بأن "مجالس النقابات تتقاعس عن واجباتها في تنظيم الانتخابات التي استحقت منذ فترة طويلة"، لذلك طالب الموقعون النقابة بالاستقالة الفورية، باعتبار ذلك "الحل الوحيد لتخطي هذه السقطة التي لا يمكن إصلاحها، وفي حال عدم التجاوب سيكون لنا تحركات تصعيدية على كل المستويات من أجل استرجاع النقابات إلى صفوف الفنانين".