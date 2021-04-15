كورونا يواصل حصد الأرواح .. 73 ألف إصابة فى البرازيل و3.459 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع إجمالى الإصابات بوباء "كوفيد 19" إلى 13 مليونا و673 ألفًا 507 حالات، فيما حصدت الجائحة أرواح 361 ألفًا و884 شخصًا حتى الآن.

ومنذ أيام، أعلنت السلطات الصحية فى البرازيل، أن عدد المصابين بـ كورونا تحت سن الأربعين تجاوز الشهر الماضى، نصف المرضى فى أقسام الرعاية المركزة حيث تخطى 11 ألفا، ليشكل 52.2 بالمئة من إجمالى المرضى.