اعتقال شرطية أمريكية قتلت مواطنا من أصول إفريقية فى مينيسوتا

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الشؤون الجنائية فى ولاية مينيسوتا الأمريكية أنه تم اعتقال كيم بوتر، الشرطية الأمريكية التى قتلت مواطناً من أصول إفريقية قرب مينيابوليس مؤخراً، بعد 3 ليال من التظاهرات التى تخللتها أعمال عنف فى شمال الولايات المتحدة.





وأشار مكتب التحقيق، فى بيان له، أن الشرطية الأمريكية ستنقل إلى سجن مقاطعة هينيبين، تمهيدا لتوجيه تهمة القتل غير العمد إليها فى وقت لاحق. وكانت الشرطية البالغة من العمر 48 عاماً قد أطلقت النار الأحد الماضى فى بروكلين سنتر على دونتى رايت، وهو أمريكى من أصول إفريقية فى العشرين من عمره وأكدت أنها أخطأت بين مسدسها والصاعق الكهربائى. وخرجت مساء الثلاثاء تظاهرات فى مدينة مينيابوليس لليلة الثالثة على التوالى بعد مقتل الشاب، رغم حظر التجول وتوقيف أكثر من ستين محتجا.

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