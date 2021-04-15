الكشف عن سبب خروج عربة قطار عن مسارها شمالي مصر

كشفت المعاينة الأولية لموقع حادث قطار منيا القمح بمحافظة الشرقية شمالي مصر، ليلة الأربعاء، أن المنطقة تشهد إصلاحات، مما يعزز احتمالية أن تكون هذه الإصلاحات سببا في وقوع الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة المصرية لمعاينة موقع تصادم عربيتين بقطار متوجه من القاهرة إلى الدقهلية، نتيجة خروج إحداهما عن القضبان من دون انقلابهما، وذلك قرب محطة منيا القمح.

وتبين إجراء أعمال إصلاحات بتلك المنطقة، حسب مصادر النيابة العامة التي أكدت انتقال فريق آخر لسؤال المصابين من أجل استكمال التحقيقات.

كما استمعت النيابة لأقول سائق القطار ومساعده لمعرفة ملابسات وقوع الحادث.

وقالت وزارة الصحة إن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا، من بينهم 6 حالات تماثلت للشفاء، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات.

ويأتي الحادث بعد عدة حوادث شهدتها سكك حديد مصر الفترة الماضية، كان أكبرها تصادم قطارين في سوهاج في 26 مارس الماضي مما أسفر عن وفاة 19 شخصا وإصابة 186 آخرين.