وزير الخارجية الأمريكى: إعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم استفزازى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن، فى مؤتمر صحفى مشترك بمقر حلف شمال الأطلسى، إنه "فى حين تظهر واشنطن جديتها فى العودة إلى الاتفاق النووى الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية فإن إيران لم تظهر بعد جدية مماثلة".

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، قد أعلن أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وتركيب أجهزة طرد مركزى متطورة فى نطنز جاء كردٍ أولى على حادث المنشأة.