إصابات كورونا فى تونس تقترب من 277 ألفا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا يوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة التونسية بارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" إلى 276 ألفا و727 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 9480.

يشار إلى أن أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا، انطلقت فى تونس فى 13 مارس، بعد أن حصلت على 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V".