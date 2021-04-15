كورونا يغلق 11 مسجدا فى السعودية

جدة - نرمين السيد - وبهذا يصل عدد المساجد التى أغلقت خلال 66 يوما 590 مسجدا، تم فتح 570 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية فى إطار الحرص على سلامة مرتادى بيوت الله.
وأوضحت الوزارة، فى تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المساجد المغلقة 4 مساجد فى منطقة الباحة رصدت بها 4 حالات، و3 مساجد بمنطقة مكة المكرمة فيها 3 حالات، ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم بمعدل إصابة لكل مسجد.
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، مشددة على أنها لن تسمح بأى تقصير أو تراخ فى تطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات الخاصة بأوقات الصلوات.
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