عودة حركة الملاحة فى مطار أربيل بعد هجوم صاروخى

جدة - نرمين السيد - وكان صاروخ قد استهدف ليل الأربعاء، مطار أربيل الدولى بكردستان فى شمال العراق حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، فى آخر فصل من فصول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران فى العراق.

ويأتى هذا الهجوم بعد حوالى شهرين من هجوم مماثل استهدف مجمعاً عسكرياً فى المطار، تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة لدعم العراق فى مكافحة الجهاديين، وسقط فيه قتيلان بينهم متعاقد مدنى أجنبى يعمل مع التحالف.