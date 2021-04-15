عاجل.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا فى مدينة "ميدان" - في بيان نقله راديو "صوت إندونيسيا" اليوم الخميس - إن مركز الزلزال وقع على بعد 133 كيلومترا جنوب غرب بلدة "لحومي" في منطقة "ويست نياس"، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وبحسب المكتب، لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أى أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.
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