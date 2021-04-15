أمر ملكى بتعيين مستشار للعاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فإن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على النظام الأساسى للحكم، الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ / 90 )، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفى المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م / 10) وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم (أ / 14).

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