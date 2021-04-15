السعودية : الرياض ليست لديها أي مصلحة في زعزعة استقرار الأردن ولم تطالب بالإفراج عن باسم عوض الله

دوت الخليج :- نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من القيادة السعودية أن الرياض ليست لديها أي مصلحة في زعزعة استقرار الأردن، وأنها لم تطالب بالإفراج عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله.
وبعد زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على رأس وفد سعودي إلى عمّان الأسبوع الماضي، قال المصدر السعودي للوكالة الفرنسية إن الزيارة جاءت مع شعور المسؤولين السعوديين بأن الملك الأردني عبد الله الثاني "كان يستمع لشائعات من أطراف أخرى، كان عليهم دحضها شخصيا وليس عبر الهاتف".
وأضاف المصدر أن الوفد السعودي لم يطالب بالإفراج عن باسم عوض الله، كما أكد أن الرياض "ليست لديها أي مصلحة في زعزعة استقرار الأردن".
وكالة الصحافة الفرنسية + الجزيرة
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