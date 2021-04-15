وزير الخارجية الأوكرانى: موسكو تهددنا علنا بتدمير كييف

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه فى دول البلطيق الثلاث الذين أتوا إلى كييف للتعبير عن تضامنهم: "إنهم يهددون أوكرانيا علنا بالحرب وبتدمير الدولة الأوكرانية".

يشار إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فى مجموعة السبع الصناعية الكبرى "G7"، كانوا قد دعوا روسيا إلى وقف "استفزازاتها وبدء نزع فتيل التصعيد" على الحدود الأوكرانية، حيث تحشد قواتها.