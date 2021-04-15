بايدن: حان الوقت لعودة قواتنا من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكتب بايدن فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ذهبنا إلى أفغانستان بسبب هجمات الحادى عشر من سبتمبر المروعة التى حدثت قبل 20 عامًا، ولا يمكن لهذا أن يفسر سبب بقائنا هناك فى عام 2021، بدلاً من العودة إلى الحرب مع طالبان، علينا التركيز على تحديات المستقبل".
وتابع: "أنا الآن رابع رئيس أمريكى يترأس وجود القوات الأمريكية فى أفغانستان، لن أنقل هذه المسؤولية إلى شخص خامس"، موجها الشكر لما قدمه الجيش الأمريكى قائلا: "إننى ممتن بما لا يقاس للشجاعة التى أظهرها أفراد قواتنا المسلحة خلال ما يقرب من عقدين من القتال والانتشار فى أفغانستان. لم يتراجعوا أبدا. لم يترددوا أبدًا فى تصميمهم. وقد دفعوا ثمناً باهظاً نيابة عنا".
وكان بايدن قد أكد بأن الانسحاب النهائى من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من أول مايو، مضيفا أن الولايات المتحدة ستخرج من أفغانستان قبل الذكرى العشرين للهجوم الغادر فى 11 سبتمبر.
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