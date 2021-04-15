فرنسا توصى رعاياها بمغادرة باكستان

جدة - نرمين السيد - وكتبت السفارة فى رسالة أرسلت إلى الفرنسيين المقيمين فى باكستان حيث اندلعت احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا هذا الأسبوع "بسبب التهديدات الجدية للمصالح الفرنسية فى باكستان، ينصح الفرنسيون والشركات الفرنسية بمغادرة البلاد موقتا". ويتظاهر الحزب الإسلامى المتطرف "حركة لبيك باكستان" للمطالبة بطرد السفير من باكستان منذ أن دافع الرئيس إيمانويل ماكرون، عن الحق فى نشر الرسوم الكاريكاتورية باسم حرية التعبير خلال تكريم مدرس قُتل فى 16 أكتوبر بعدما عرض رسوما ساخرة على طلابه.

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