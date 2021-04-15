فوضى بمستشفيات الهند مع تخطي إصابات كورونا اليومية 200 ألف

سارع الكثير من الهنود، اليوم الخميس، في محاولة للعثور على أسرة في المستشفيات لأقاربهم المصابين بفيروس كورونا مع وصول الإصابات اليومية إلى أعداد قياسية مما فاق الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية واستنزف الإمدادات المتاحة من الأكسجين.

وتتركز موجة ثانية هائلة من تفشي الفيروس في ولاية مهاراشترا الغنية، إذ تشهد نحو ربع حالات الإصابة في البلاد بالمرض الذي ينتشر بضراوة بينما يرجع أطباء وخبراء ذلك لكل الأسباب الممكنة بدءا من تراخي المسؤولين ووصولا لوجود سلالات شديدة العدوى من المرض.

أما الحكومة فقد ألقت بمسؤولية انتشار المرض على تقاعس واسع النطاق في الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وبدأت ولاية مهاراشترا التي تضم العاصمة المالية مومباي في تطبيق إجراءات عزل عام اعتبارا من منتصف الليل لكبح تفشي المرض في خطوة دفعت السكان للمسارعة بتخزين احتياجاتهم الضرورية.

وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت عددا قياسيا من حالات الإصابة اليومية بمرض كوفيد-19 بلغ 200739 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1038 ليصل الإجمالي إلى 173123.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 14.1 مليون لتحل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي تقود الحصيلة العالمية بنحو 31.4 مليون إصابة.