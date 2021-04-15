أوباما يعلق على قرار سحب الجيش الأمريكى من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال أوباما فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "بعد ما يقرب من عقدين من الزمن فى أفغانستان، حان الوقت للاعتراف بأننا قد أنجزنا كل ما فى وسعنا عسكريًا، والحاجة إلى إعادة قواتنا المتبقية إلى الوطن".

وأضاف أوباما: "أدعم بايدن وقيادتنا الجريئة فى بناء أمتنا فى الداخل واستعادة مكانتنا حول العالم".

وكان بايدن قد أكد بأن الانسحاب النهائى من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من أول مايو، مضيفا أن الولايات المتحدة ستخرج من أفغانستان قبل الذكرى العشرين للهجوم الغادر فى 11 سبتمبر.