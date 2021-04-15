البنتاغون يكشف عن ”التحدي الأول” للولايات المتحدة

وصف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الصين بأنها التحدي الأول للولايات المتحدة، ورأى إن بكين تسعى إلى تغيير النظام العالمي.
وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "كما قلت سابقا، جمهورية الصين الشعبية هي التحدي الأول بالنسبة لنا، وذلك لأنهم يحاولون إعادة تشكيل النظام العالمي".
كما أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيساعد الأمريكيين في التركيز على مواجهة "أعداء المستقبل" وتنشيط التحالفات مع الدول الأخرى.
وكانت الولايات المتحدة قد تحدثت في مناسبات عديدة عن التهديد الذي تمثله الصين، وصنفت في البنود الانتقالية لاستراتيجية الأمن القومي، الصين وروسيا على أنهما التهديدان الرئيسيان، وتم وصف الصين بالخصم الرئيس المحتمل للولايات المتحدة.
كما أشارت هذه البنود إلى أن الصين هي المنافس الوحيد الذي لديه القدرة على الجمع بين القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية، لتوجيه تحد كبير لنظام دولي مستقر ومنفتح.
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