قائمة جدول أئمة المسجد الحرام لشهر رمضان 1442

بعد الإعلان عن قيام صلاة التراويح لهذا العام تم الإعلان عن جدول أئمة المسجد الحرام لشعر رمضان 1442. فقد أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام الدكتور عبد الرحمن السديس عن جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد خلال ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1442. في المسجد الحرام ليعرفها المسلمون المشتاقون بالمملكة وخارجها.

جدول أئمة المسجد الحرام لشهر رمضان 1442

حسب بيان من رئاسة الحرمين الشريفين وبعد تحري هلال شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. وافق الدكتور عبد الرحمن السديس على جدول مواعيد الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية. وسهلت المملكة معرفة الأئمة والمؤذنين من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة كالآتي:

الولوج للمنصة الإلكترونية

من ثم النقر على نافذة شئون الأئمة والمؤذنين

من ثم اختر الجدول الأسبوعي .

تم وضع الجدول من بداية 1 رمضان وحتى يوم 20 رمضان والعشر الأواخر من الشهر المبارك حتى يتثنى لجميع المسلمين الإطلاع عليها.

هذا وقد أدى المصلين الصلاة بالمسجد الحرام في أجواء رمضانية روحانية مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. كما كثرت عمليات التعقيم بالحرم وتوزيع عبوات مياه زمزم على المصليين ذات الاستخدام الواحد. وتم توزيع الحلوى والعصائر في ساحات المسجد.

كيفية الحصول على تصريح للصلاة في المسجد الحرام

للحصول على تصريح الصلاة داخل الحرم المكي المبارك. لابد من توافر عدد من الشروط أولًا وأولها خلو المتقدم بالتصريح من فيروس كورونا. وأن يكون حاصلًا على جرعتين من اللقاح يبدأ بتحميل تطبيق أعمارنا على الجوال من ثم تتبع الخطوات باختيار الوقت المناسب لأداء العمرة أو الصلاة. وبعد ذلك سيتم إخراج التصريح له. ثم يذهب في الوقت المحدد للحرم المكي ويقوم المختص بمراجعة التصريح على هاتفك ويسمح لك بالدخول.