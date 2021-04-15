فيديو.. قتلى وجرحى في انفجار بمدينة الصدر في بغداد

أفاد مراسل "دوت الخليج"، الخميس، بوفاة 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار في مدينة الصدر بالعراق.
وقال مراسلنا إن انفجار سيارة مفخخة بمدينة الصدر شرقي بغداد خلف مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشرطة قولها إن السيارة التي انفجرت، كانت مركونة في سوق مزدحم للمعدات المستعملة.
ولم تتبن أي جهة معلومة إلى حدود الساعة الحادث.
وشهدت مدينة الصدر حوادث مشابهة خلال السنوات الماضية، نفذت أغلبها بسيارات ملغومة.
يشار إلى أن مدينة الصدر هي معقل رجل الدين مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق.
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