النمسا: محادثات فيينا فرصة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وأضاف شالينبرج، فى تصريحات له اليوم الخميس، إنه "ربما تكون هذه آخر محاولة إنقاذ دبلوماسية"، مشددا على أنه يتعين علينا حقًا إيجاد صفقة بحلول شهر مايو المقبل.
ولفت الوزير الى أن وجود ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فى فيينا أمر إيجابى حتى لو اضطر الأوروبيون إلى الاستمرار فى دور الوساطة.
وفيما يخص فرص نجاح المحادثات، أكد الوزير النمساوى إنه متفائل ولكنه حذر من أن فشل المحادثات يعنى حدوث سباق تسلح نووى فى الشرق الأوسط مما سيكون له أيضًا آثار هائلة على أمن أوروبا والنمسا.
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