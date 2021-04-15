وكالة جفرا نيوز: العلاقات المصرية الأردنية نهج راسخ وتشارُك يتخطى العقبات

جدة - نرمين السيد - أكد تقرير لوكالة "جفرا نيوز" الأردنية، أن المواقف والقيم التى أسست عليها العلاقات الأردنية المصرية نابعة من حكمة القيادة للملك عبدالله الثانى وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وقالت الوكالة، فى تقرير لها بعنوان "العلاقات الأردنية المصرية... نهج راسخ وديمومة تشاركية تخطت العقبات والمعرقلات"، إن اللقاءات الدائمة والمستمرة بين قيادتى البلدين لمناقشة سبل تعزيز وتكثيف التعاون فى شتى المجالات ساعدت على خلق لبنة راسخة فى العلاقات بين الأردن ومصر.

وأكد التقرير أنه على مدار سنوات مضت تمكنت المملكة الأردنية الهاشمية من وضع خارطة طريق واضحة المعالم فى علاقاتها مع دول المنطقة والإقليم، عبر سفرائها ودبلوماسييها فى هذه الدول، وهذا ما كان نقطة الانطلاق التى بنيت علاقة المملكة الأردنية الهاشمية مع جمهورية مصر العربية تلك التى اتسمت ومنذ وقت طويل بمتانتها وعراقتها والمواقف المشرفة لكلا البلدين وبمختلف القضايا والآراء.

وأضاف، أن مصر تعتبر من أهم دول المنطقة بالنسبة للعديد من الدول ومنها الأردن التى شكلت معها قاعدة استراتيجية ودبلوماسية راسخة فى شتى المجالات وأهمها الاقتصادية، إذ تحتل مصر والأردن مكانة متبادلة من حيث الاستثمارات والتبادلات التجارية والتى وصلت ل 360 مليون دينار خلال 9 شهور، إضافة لارتباط البلدين باتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة من أهمها اتفاقية التبادل التجارى الكبرى التى تشمل عدة بلدان عربية، وأخرى فى مجالات متعددة كالزراعة والجمارك والعمل والإسكان.

من جانب آخر فإن الأردن احتضن ومنذ سنوات طويلة آلاف الأفراد من العمال الوافدين من مصر الشقيقة وعملت على تذليل كل الصعوبات أمامهم من باب العلاقات التاريخية الطيبة التى تربط البلدين، ولم ينظر الأردن لذلك بأنه امتعاض أو أخذ لمكانهم وحقهم فى العمل، ناهيك عن الطلبة الوافدين للدراسة فى الجامعات سواء الدارسين ببرامج معينة او المبتعثين فى كلا البلدين مما شكل حلقة وصل ثابتة فى القطاع التعليمى وحتى الثقافى.

واختتم بأن المواقف والقيم التى أسست عليها العلاقات الأردنية المصرية نابعه من حكمة القيادة الهاشمية فى ظل جلالة الملك عبدالله الثانى والرئاسة المصرية فى ظل الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللقاءات الدائمة والمستمرة لمناقشة وبحث كل شؤون البلدين والمنطقة، وبحث سبل تعزيز وتكثيف التعاون فى شتى المجالات ما ساعد على خلق لبنة راسخة فى العلاقات بين الأردن ومصر.