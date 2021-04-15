ياسر جلال يتحدث عن ردود الفعل حول " ضل راجل" ويكشف المفاجآت 

وكشف الفنان المصري ياسر جلال عن سعادته بردود فعل الجمهور على دوره في الحلقات الأولى لمسلسل "ظل راجل"، الذي ينافس به في دراما رمضان 2021، قائلا: "الحمد لله ردود الأفعال على مشاهدة الحلقات الأولى إيجابية جدا.. كما أن أحداث المسلسل في تصاعد درامي مهم، ولدي إحساس وشعور كبيرين أن العمل سيؤثر في المشاهدين بشكل قوي، خاصة وأنه يحمل مفاجآت كبيرة قادمة".

وقال جلال في حواره مع دوت الخليج، أن أكثر ما جذبه في شخصية "جلال" بالمسلسل أنها مختلفة عن الشخصيات التي قام بتجسيدها من قبل.

ويجسد جلال شخصية رجل بسيط يعمل مدرس تربية رياضية في مدرسة ثانوية للبنات، رب أسرة ويعيش في حارة شعبية في القاهرة، لديه ابنتان وزوجة مقعدة، يتعامل مع زوجته بمنتهى الحب والحنان ويحترم عجزها، مخلص لها ولم يفكر في الزواج من غيرها، فيما تتعرض إحدى الابنتين لأزمة، ومن خلال أحداث المسلسل يتعامل جلال مع هذه القضية.

الوجه الحقيقي للحارة المصرية

وأضاف أن المسلسل يبرز الشكل الحقيقي للحارة المصرية وما تتمتع به من أصالة وحب وحسن الجوار والعادات والتقاليد الطيبة والرجولة والشهامة والأصول، بعيدا عن الإسفاف والابتذال والألفاظ الجارحة، وهذا أكثر ما جذبه للعمل، مؤكدا أن المسلسل يقدم رسالة قوية جدا للمجتمع، لكنه لا يستطيع الإفصاح عنها الآن حتى لا يحرق أحداث المسلسل.

وعن اسم شخصية "جلال" في مسلسل "ظل راجل"، أشار ياسر أنه بالتأكيد الاسم ليس له دلالة واحدة بل عدة دلالات، فهو اسم والده المخرج المسرحي الكبير جلال توفيق، وكذلك اسم ابنه جلال ياسر جلال، ولكن الاسم كان من اختيار المؤلف أحمد عبد الفتاح، فقد رأى فيه أنه مناسب جدا للشخصية، كما أنه وجد في الاسم أنه يتمتع بشموخ وقوة وأصل بالرغم من أن الشخصية في المسلسل تمر بالعديد من المصاعب.

فريق عمل متكامل

وفي سياق آخر، قال جلال أنه كان سعيدا للغاية لمشاركة الفنانة نور في المسلسل، فهي نجمة واسم لامع في السينما والدراما، كما أنها من الفنانات الملتزمات بالعمل، وأضاف أن الفنانة نور شاركته من قبل نجاح مسلسل "رحيم"، كما أنها تقدم شخصية مختلفة تماما في مسلسل "ظل راجل".

وتابع جلال أن "الفنانة نرمين الفقي تعتبر مفاجأة المسلسل، فهي تقدم دورا جديدا تماما، أما المخرج أحمد صالح فقد أضاف الكثير في هذا العمل فهو يهتم بتفاصيل العمل بشكل دقيق للغاية، فهو مخرج سينمائي محترف".

وعن المؤلف أحمد عبد الفتاح، قال جلال أنه "مؤلف يتمتع بخبرة واسعة، في البناء الدرامي للنص، ومن خلال حواره يعطي فرصة للممثل أن يبدع في إظهار إمكانياته".

وفي سياق آخر أكد ياسر جلال أنه لا يستعين بوجود "دوبلير" في مشاهد الاكشن في أعماله، فجميعها يقوم بها بنفسه، إلا في حالة واحدة، إذا كان المشهد يتطلب الاصطدام بالألواح الزجاجية، لأن ذلك يحتاج إلى شخص متدرب أو متخصص في هذه المهارات.

الأبعاد الثلاثة للشخصية

وأوضح جلال أنه قبل تجسيد أي دور يقوم بدراسة الأبعاد الثلاثة للشخصية، وهي البعد المادي الذي يتمثل في الشكل الخارجي والبعد الاجتماعي الذي يبرز ملامح الشخصية من حيث المسكن والملبس، والبعد النفسي الذي يتمثل في الانفعالات والمشاعر والطموحات والانطباعات.

وعن مدى نجاح الأعمال الدرامية التي يتم عرضها على المنصات الإلكترونية، أكد الفنان ياسر جلال أن العمل الجيد هو الذي يحقق النجاح للفنان، على أن يكون العمل جيد ومتكامل العناصر ما بين سيناريو وإخراج وتصوير وإضاءة وموسيقى تصويرية وإنتاج وفريق التمثيل والديكور والدعاية، ومن هنا يأتي العمل الناجح، أما بالنسبة للمنصات فقد أعطت تنوعاً للأعمال الدرامية، فهناك أعمال درامية مكونة من 5 أو 7 أو 15 حلقة، بات يقبل عليها الجمهور.

في النهاية أكد الفنان ياسر جلال أنه دائما يهتم بتقديم عمل درامي يلمس قضايا المجتمع، على أن يرى المشاهد نفسه في العمل الدرامي وهو ما يجعل الجمهور يتواصل مع الفنان، وهو ما سيجده المشاهد هذا العام مع أحداث مسلسل "ظل راجل".