هجوم "شرس" على إيفانكا ترامب بسبب صورة

تعرضت إيفانكا ترامب، لهجوم "شرس" على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها الخميس.
ونشرت ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، صورة لها وهي تأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وكتبت عبارات تحث فيها الجميع على التطعيم باللقاح.
هذه الصورة تسببت بهجوم كبير من المعارضين للتلقيح في الولايات المتحدة، وأصحاب "نظريات المؤامرة"، الذين كان يتبع معظمهم والدها ترامب عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.
واعتبر الكثيرين من المعارضين للقاح أن تصرف إيفانكا هو "استسلام" و"خذلان" من قبلها لهم ولجميع أنصار ترامب.
يذكر أن إيفانكا هي أول شخص من عائلة ترامب، تحصل على جرعة لقاح كورونا، والوحيدة حتى الآن.
وكتبت إيفانكا في تعليق على الصورة: "الحصول على اللقاح هي أفضل طريقة للانتصار على هذا الفيروس وحماية أنفسنا والآخرين".
وجاء العديد من التعليقات رافضة لفكرة تلقي اللقاح "بالطبع لا" و"لماذا؟"، كما هاجم البعض الآخر إيفانكا شخصيا بسبب "خضوعها" لمناشدات الحكومة الأميركية.
وقالت مصادر أميركية إن إيفانكا تلقت لقاح فايزر في ولاية فلوريدا التي تقيم بها مع عائلتها.
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